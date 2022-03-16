Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України попередила, що у Вінниці тимчасово відсутнє телемовлення, оскільки російські загарбники вранці обстріляли місцеву телевежу.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’язку України.

Зазначається, що цього ранку окупанти із РФ здійснили обстріл вінницької телевежі Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв’язку).

Унаслідок обстрілу у Вінниці тимчасово буде відсутнім телемовлення.

Аби не втратити доступ до українського телемовлення Держспецзв’язку нагадує, що отримати доступ до українського телебачення можна декількома способами.

На супутнику. Українські телеканали розкодовані на супутнику. Це означає, що доступ до мовлення безкоштовний. Щоб переглядати телебачення, потрібен супутниковий ресивер та супутникова антена.

На YouTube. Більшість українських каналів мають власні канали на Youtube. Якщо у вас є швидкий інтернет, знайдіть у мобільному додатку або на вебсторінці на Youtube бажаний канал. Якщо швидкість інтернету невисока, оберіть в налаштуваннях відео нижчу роздільну здатність (три крапки у верхній частині відео – якість – 360р або 480р – цього буде достатньо).

На ОТТ-сервісах. На платформах YouTV, Sweet TV, Omega TV, MEGOGO, Kyivstar TV, Oll tv доступ до українського телебачення тепер теж безкоштовний. Знайдіть бажаний канал у застосунку або на вебсторінці улюбленої платформи.

У застосунку “Дія” в розділі “Послуги”. Для цього потрібно оновити застосунок.

Окрім цього, послухати останні новини можна за допомогою радіо. Для цього потрібно зайти на сайт radioplayer.ua чи увімкнути його у застосунку “Дія”.