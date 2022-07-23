Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Сигнал повітряної тривоги почав лунати у Харківській області о 6:32.
Вже близько 7 ранку Ігор Терехов написав про вибухи у центральній частині Харкова.
“Декілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюсь, ця цифра не зросте”, – написав мер Харкова.
Він додав, що на місці обстрілів працюють рятувальники так закликав містян не виходити з укриттів.
Зауважимо, що Харків та Харківська область загалом щоденно опиняються під обстрілами росіян.
Зокрема 20 липня окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова. Тоді загинуло 3 осіб, серед яких – дитина. Ще 23 отримали поранення.
- Нагадаємо, начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко заявив, що попри обстріли російськими військовими, на Харківщині поступово відновлюється фінансування підготовки та участі спортсменів у змаганнях.