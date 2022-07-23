Вранці російські загарбники укотре обстріляли місто Харків. За попередніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримала одна людина.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Сигнал повітряної тривоги почав лунати у Харківській області о 6:32.

Вже близько 7 ранку Ігор Терехов написав про вибухи у центральній частині Харкова.

“Декілька сильних прильотів в районі центру. Поки відомо про одного постраждалого. Сподіваюсь, ця цифра не зросте”, – написав мер Харкова.

Він додав, що на місці обстрілів працюють рятувальники так закликав містян не виходити з укриттів.

Зауважимо, що Харків та Харківська область загалом щоденно опиняються під обстрілами росіян.

Зокрема 20 липня окупанти завдали удару по Салтівському району Харкова. Тоді загинуло 3 осіб, серед яких – дитина. Ще 23 отримали поранення.