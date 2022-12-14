Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.
Обстріл відбувся близько 11 години.
Росіяни відкрили вогонь по середмістю Херсона з реактивних систем залпового вогню.
Ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА. Як наслідок – пошкоджено два поверхи обладміністрації.
Щодо постраждалих, то, за попередніми даними, їх немає.
- Протягом вівторка, 13 грудня, російські армійці 42 рази обстріляли населені пункти звільненої частини Херсонщини. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна особа, ще одна отримала поранення.