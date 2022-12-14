Сьогодні, 14 грудня, російські армійці обстріляли Херсон. Під ворожим вогнем опинилася будівля Херсонської обласної військової адміністрації.

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Обстріл відбувся близько 11 години.

Росіяни відкрили вогонь по середмістю Херсона з реактивних систем залпового вогню.

Ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА. Як наслідок – пошкоджено два поверхи обладміністрації.

Щодо постраждалих, то, за попередніми даними, їх немає.