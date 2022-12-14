Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Про це повідомив радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Обстріл відбувся близько 11 години.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Росіяни відкрили вогонь по середмістю Херсона з реактивних систем залпового вогню.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Ворожі снаряди поцілили у будівлю Херсонської ОВА. Як наслідок – пошкоджено два поверхи обладміністрації.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

Щодо постраждалих, то, за попередніми даними, їх немає.

Фото: t.me/tymoshenko_kyrylo

  • Протягом вівторка, 13 грудня, російські армійці 42 рази обстріляли населені пункти звільненої частини Херсонщини. Унаслідок злочинних дій росіян загинула одна особа, ще одна отримала поранення.