Про це повідомляє Харківська міська рада.

Обстріли тривали в районі перехрестя вул. Бучми та вул. Гвардійців Широнинців. Деякі снаряди, що влучили в будинки та дороги, не вибухнули та не розірвалися.

У місті очікують десятки загиблих мирних мешканців та сотні поранених. Обстріл нещодавно завершився, тому кількість жертв уточнюється. Поки відомо, що дії окупантів призвели до смерті цивільної жінки, пораненням у 15 військових та 16 цивільних.

Ще один обстріл Харкова, орієнтовно, район Олексіївка. pic.twitter.com/oZyEstTVY0 — Букви (@Bykvu) February 28, 2022

Також за останню добу в харківські лікарні шпиталізували 44 поранених, з яких 24 — мирне населення. З них померли двоє військових та п’ятеро громадян.

“Харків – це невід’ємна частина України! Ми будемо робити так, і всі місцеві мешканці це підтримують, ми зібралися в єдиний кулак. Ми будемо стояти до кінця за Україну. Ми єдині як ніколи”, – наголосив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі “Української правди”.

Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що “Градами” стали “накривати” місто, оскільки загарбники безрезультатно нападають на Збройні сили Україні. Тому російські злочинці почали знищувати мирне населення, передає він в Twitter.

Окупанти вкотре обстрілюють українські міста. За наявною інформацією, влучання на вулиці Бучми, неподалік від ТЦ «Екватор», район Салтівка. pic.twitter.com/miV5d4dKz8 — Букви (@Bykvu) February 28, 2022