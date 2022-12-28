Російські окупаційні війська обстрілюють Харківську область. Обстріли почались незадовго після оголошення в області повітряної тривоги.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов та радник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Повітряна тривога на Харківщині була оголошена о 9:02.

Фактично одразу Синєгубов повідомив про обстріл області закликавши місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Підтвердив удари по Харкову і мер Ігор Терехов.

“Харків під обстрілом. Прошу всіх перебувати в укриттях та дотримуватися заходів безпеки”, – написав він.

Тимошенко, своєю чергою, повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по Харкову та зазначив, що співробітники ДСНС вже виїхали до місця удару.