Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

О 13:56 Синєгубов повідомив, що війська РФ обстрілюють Харків та область.

Він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

Вже о 14:13 він повідомив, що зафіксовано два ворожі влучання в Індустріальному районі Харкова.

“Всі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила”, – зазначив Синєгубов.

ОНОВЛЕННЯ: о 14:41, коли в області пролунав відбій повітряної тривоги, Синєгубов повідомив, що окупати поцілили у промисловий об’єкт Харкова.

Як наслідок – постраждала 63-річна жінка. Госпіталізації постраждала е потребує.

  • Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб та ще понад десять осіб зазнали поранень.