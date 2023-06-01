Станом на 14:00 1 червня російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову. У місті вже зафіксовані два влучання.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

О 13:56 Синєгубов повідомив, що війська РФ обстрілюють Харків та область.

Він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.

Вже о 14:13 він повідомив, що зафіксовано два ворожі влучання в Індустріальному районі Харкова.

“Всі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила”, – зазначив Синєгубов.

ОНОВЛЕННЯ: о 14:41, коли в області пролунав відбій повітряної тривоги, Синєгубов повідомив, що окупати поцілили у промисловий об’єкт Харкова.

Як наслідок – постраждала 63-річна жінка. Госпіталізації постраждала е потребує.