Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
О 13:56 Синєгубов повідомив, що війська РФ обстрілюють Харків та область.
Він закликав мешканців регіону перебувати в укриттях.
Вже о 14:13 він повідомив, що зафіксовано два ворожі влучання в Індустріальному районі Харкова.
“Всі профільні служби виїхали на місце. Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила”, – зазначив Синєгубов.
ОНОВЛЕННЯ: о 14:41, коли в області пролунав відбій повітряної тривоги, Синєгубов повідомив, що окупати поцілили у промисловий об’єкт Харкова.
Як наслідок – постраждала 63-річна жінка. Госпіталізації постраждала е потребує.
- Вночі 1 червня російські окупаційні війська здійснили ракетний удар по Києву. Попередньо, всі ворожі цілі знищено, проте внаслідок падіння уламків загинуло троє осіб та ще понад десять осіб зазнали поранень.