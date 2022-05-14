Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що напередодні російські окупанти виставили у публічний доступ особисті контакти наречених та дружин захисників з "Азовсталі".

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як наголосив Андрющенко, “цинічність ворога зростає”. За його словами, російські окупанти тепер атакують не тільки захисників на “Азовсталі”, а й їхні родини.

Зокрема напередодні загарбники у соцмережах опублікували телефони та профілі дружин та наречених українських воїнів з маріупольського заводу.