Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Як наголосив Андрющенко, “цинічність ворога зростає”. За його словами, російські окупанти тепер атакують не тільки захисників на “Азовсталі”, а й їхні родини.

Зокрема напередодні загарбники у соцмережах опублікували телефони та профілі дружин та наречених українських воїнів з маріупольського заводу.

“Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя”, – написав Андрющенко.