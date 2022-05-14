Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
Як наголосив Андрющенко, “цинічність ворога зростає”. За його словами, російські окупанти тепер атакують не тільки захисників на “Азовсталі”, а й їхні родини.
Зокрема напередодні загарбники у соцмережах опублікували телефони та профілі дружин та наречених українських воїнів з маріупольського заводу.
“Найвищий рівень нелюдяності та цинізму. Ми всі у невідплатному боргу у захисників Маріуполя”, – написав Андрющенко.
- Нагадаємо, дівчина захисника Маріуполя Іллі Самойленка заявила, що наразі ніхто з української чи світової влади не намагався зв’язатися з нею та з іншими жінками та матерями воїнів на “Азовсталі”.
- Також Кучма, Ющенко та Порошенко звернулись до лідерів країн світу, держав-членів Євросоюзу, США та Канади, Китаю, Туреччини, а також до ООН із закликом допомогти врятувати життя цивільних та військових українців, які оточені російськими військами на заводі “Азовсталь”.
- Напередодні радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти намагаються прорватися до приміщення “Азовсталі”, де перебувають українські захисники та захисниці.