Відповідну світлину опублікував місцевий мешканець Ігор Криворучко у Facebook.

Одразу після інциденту місцеві мешканці допомогли витягти постраждалого з-під автомобіля і викликали постраждалому карету швидкої допомоги. На щастя, допомога приїхала оперативно й чоловіка врятували.

У Київській міській державній адміністрації просять жителів Оболоні не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій, а залишатися вдома або в укриттях.