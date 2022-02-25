Відповідну світлину опублікував місцевий мешканець Ігор Криворучко у Facebook.
Одразу після інциденту місцеві мешканці допомогли витягти постраждалого з-під автомобіля і викликали постраждалому карету швидкої допомоги. На щастя, допомога приїхала оперативно й чоловіка врятували.
У Київській міській державній адміністрації просять жителів Оболоні не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій, а залишатися вдома або в укриттях.
“Будь ласка, будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу “Повітряна тривога”. Перебуваючи вдома, тримайтеся далі від вікон”, – наголосили у КМДА.
- Також за інформацією голови Вінницької обласної державної адміністрації, сьогодні українські військові збили ворожу ракету.
- Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харків із реактивних систем залпового вогню, влучивши в район “Кінного ринку” та академії Національної гвардії України. Ракети не розірвалися.
- Водночас Кіберполіція України створила у Telegram спеціального бота для повідомлень про виявлені позначки, які окупанти залишають на дорогах.
- Зокрема органи управління та підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів населених пунктів російською армією.