Відповідну світлину опублікував місцевий мешканець Ігор Криворучко у Facebook.

Одразу після інциденту місцеві мешканці допомогли витягти постраждалого з-під автомобіля і викликали постраждалому карету швидкої допомоги. На щастя, допомога приїхала оперативно й чоловіка врятували.

У Київській міській державній адміністрації просять жителів Оболоні не виходити на вулицю у зв’язку з наближенням активних військових дій, а залишатися вдома або в укриттях.

“Будь ласка, будьте пильні та залишайтеся в приміщеннях – вдома або в укриттях. Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога. Єдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу “Повітряна тривога”. Перебуваючи вдома, тримайтеся далі від вікон”, – наголосили у КМДА.