Про це Євгенія Губкіна повідомила у Facebook.

Дослідниця відзначила, що наразі те, що робить із містом РФ – неймовірний удар не тільки по спадщині Харкова, а й спосіб глобального знищення культурної спадщини всієї країни, який можна визначити як геноцид.

За словами Губкіної, після нашої перемоги ми маємо дуже обережно підходити до відновлення архітектури – це величезний процес наукової реставрації. Не можемо просто зруйнувати обʼєкти й зробити копії. Найкращі памʼяткоохоронці України та країн-союзників уже досліджують ці питання.

“Та треба пам’ятати, що сьогодні кожну четверту будівлю Харкова знищено. І крім відновлення памʼяток, треба буде думати про соціальне житло. Це так звана посткатастрофічна архітектура – і коли люди повернуться, їм треба десь жити”, – пояснила архітекторка.

Вона зазначила, що до неї майже щодня звертаються іноземні колеги, організації, навіть з офісу президента, з проханням надати більше інформації. Архітекторка наголосила, що робить все що може – пише, звертається, сидить на онлайн засіданнях ЮНЕСКО.

“Але таке враження, що то все ні до чого. І не через байдужість міжнародних партнерів, а через те, що десятиліттями українська влада саботувала питання захисту архітектурної спадщини на законодавчому рівні, щороку ідучи на все більші й більші поступки забудовникам, ігноруючи міжнародні норми, закони і конвенції, частину просто не ухвалюючи”, – зауважила Губкіна.

Вона погодилась, що після закінчення війни та “омріяних “планів Маршалла” буде складно впізнати міста”. І додала, що те, що “не було знищено російськими ракетами, буде знищено відбудовниками”.