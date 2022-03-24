Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Військовий в аудіозаписі просить рідних дізнатися ціну вкраденої відеокарти та інших деталей до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: “У принципі, це відрядження себе окупило”.
Він навіть не засмучується, що в Росії ціни пішли угору. Йому ніколи розмовляти, бо попереду багато роботи: треба встигнути награбувати на безбідне життя.
“Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Зламуватиму домівки”.
Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на тлі всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: “Це х*йня. Тут по хатах єб*шать з мінометів”.
- Нагадаємо, що загарбники перейшли до масового мародерства по теренах України. Під час нападів на місцеве населення вони стають неконтрольованими. Раніше це їм дозволило вище керівництво.
- Зокрема військові РФ вже крадуть килими із багатоповерхівок поруч із Гостомельським аеропортом.
- Також правоохоронні органи України висунули підозру російському окупанту у зґвалтуванні громадянки України, котра мешкає у Броварському районі Київської області.