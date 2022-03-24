Служба безпеки України опублікувала перехоплену розмову російського військового, який наразі перебуває у Київській області та вбачає можливість заробити на мародерстві поблизу столиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Військовий в аудіозаписі просить рідних дізнатися ціну вкраденої відеокарти та інших деталей до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: “У принципі, це відрядження себе окупило”.

Він навіть не засмучується, що в Росії ціни пішли угору. Йому ніколи розмовляти, бо попереду багато роботи: треба встигнути награбувати на безбідне життя.

“Я піду зламувати квартири, нах*й. Висоток тут дох*я, десятиповерхових, нах*й. Зламуватиму домівки”.

Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на тлі всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: “Це х*йня. Тут по хатах єб*шать з мінометів”.