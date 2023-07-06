Співробітник окупованої росіянами Запорізької АЕС, який досі працює на станції, розповів, що російські військові продовжують нарощувати присутність на станції й по периметру ЗАЕС встановлюють вогневі позиції.

Джерело: співробітник ЗАЕС в інтерв’ю “Суспільному”.

“Російські військові продовжують нарощувати присутність. На покрівлях будівель, по периметру станції встановлюють вогневі позиції. Все ще триває їхня робота з укріплення й ознак того, що вони збираються звідси іти, поки що немає”, – розповів співробітник ЗАЕС на умовах анонімності.

За його словами, раніше росіяни не були такі активні. Спочатку вони рили окопи навколо проммайданчика, ближче до міста. На думку працівника ЗАЕС, це було ймовірніше для того, щоб чимось їх займати.

Зараз вони роблять це більш технологічно — встановлюють вогневі точки всередині приміщень станції.

“Таке враження, ніби вони зібралися там воювати. Але можливо, це також повʼязано з тим, що їм немає чим зайнятися. Диверсію вони можуть організувати, завадити їм ніхто не зможе. Але як підготовка до диверсій це не виглядає, бо вони укріплюються ніби для бою”, – розповів працівник станції.

Також він зазначив, що попри те, що проєкт ЗАЕС відрізняється від проєкту ЧАЕС в кращу сторону, що блоки охолоджені вже майже рік і тому ризик викиду радіонуклідів, які можуть забруднювати територію, значно зменшився – якщо задатися ціллю і залучити фахівців, можна наробити багато шкоди.

На думку працівника ЗАЕС, ціллю може бути виведення з ладу станції як економічного обʼєкта. За його словами, окупанти це можуть зробити швидко, пошкодивши генератор чи турбіну і ЗАЕС перестане працювати на довгий час. Це один з найбільш вірогідних сценаріїв, який може трапитися при відході російських військ.

Працівник станції пояснює, що, по-перше, росіяни можуть підірвати дамбу ставка-охолоджувача — це менш критичний варіант. Зараз усі слідкують за його рівнем, бо це джерело охолодження блоків, що не працюють, реакторів і басейнів з відпрацьованим паливом. Але це сценарій розтягнутий в часі, тому менш критичний.

По-друге, вони можуть підірвати машинні зали, де є їхні автівки, які швидше за все з вибухівкою. Підрив машинних залів — це тривалий негативний економічний вплив.

По-третє, якщо вони дійсно зададуться метою зробити радіаційну аварію, можуть це зробити з витоком теплоносія ядерного реактора. Для цього потрібно всередині біля реактора підривати й порушувати цілісність обладнання.

“Чи вдадуться вони до такого? Не знаю. Але в реакторних залах їх немає”, – зазначив співробітник станції.

Щодо ризиків для населення, то на думку працівника ЗАЕС, вони зараз мінімальні, оскільки блоки не працюють і не виробляють радіоактивні речовини.

“Найбільш летючі небезпечні радіоізотопи вже розпалися за цей час. Звичайно, є довгоживучі радіонукліди, але щоб їх викинути у навколишнє середовище, має бути доволі суттєве руйнування і серія вибухів, що спершу пошкодить реактор, а потім розкидає радіонукліди”, – розповів фахівець ЗАЕС.

Щодо “Росатому”, то за словами співробітника ЗАЕС, зараз його представники є на станції, бо багато українського персоналу залишили ЗАЕС. Хто зміг — виїхав з міста, і тому є шалений дефіцит персоналу. Велика кількість — люди з російських станцій.

“Вони приїжджали хвилями. Вже приїхала четверта, а найперші, що прибули в січні, відпрацювали пів року і поїхали додому. Мені здається, це планова ротація і замість них приїдуть нові”, – зауважив працівник станції.

Також він розповів, що представники МАГАТЕ перебувають на станції. У них ротація зазвичай раз на місяць, якщо немає затягування ротації з точки зору пропуску.

“Вони заїжджають через Василівку, а росіяни наполягають, що вони не можуть забезпечити там безпеку і відмовляють в проїзді. Гроссі вже двічі приїздив і основна причина його приїзду, на мою думку, це те, що він просто має одних людей забрати, а інших привезти”, – сказав працівник станції.

Також він наголосив, що не розуміє, чому саме зараз така паніка щодо ЗАЕС, адже станція замінована з перших тижнів окупації.

“Поведінка росіян не змінилася. Вони присутні на станції, живуть в технічних приміщеннях, зберігають тут багато зброї, техніка то зʼявляється, то зникає, багато вантажівок і що в них — невідомо. Ризик підриву чогось на станції існував з моменту захоплення. Однак з точки зору загрози середовищу зараз ризики навіть нижчі, бо станція не працює. А пошкодити станцію вони могли що рік назад, що зараз”, – підсумував співробітник ЗАЕС, який досі працює на станції.