Про це повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.
Ворог укріплює оборону та намагається захистити налагоджене ним постачання води з Херсонської області в Крим.
Навколо Північнокримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції. Також на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів.
На лінії зіткнення ситуація стабільно напружена. Зафіксовано активність російських військ, які військово-транспортною авіацією забезпечують логістику своїх підрозділів з Криму та у зворотному напрямку.
Корабельне угруповання РФ продовжує блокувати судноплавство та загрожує ракетними ударами по території України.
У Херсонській області унаслідок інтенсивних бойових дій було пошкоджено багато будинків. Також є поранені мирні мешканці та вбита худоба.
Наразі в області проблема з ліками, дитячим харчуванням та загалом з гуманітарними вантажами. Їх постачання з підконтрольної Україні території неможливе через перешкоди, які завдають російські війська.
- Нагадємо, що триває 108-ма доба повномасштабної російсько-української війни. За 3,5 місяці боротьби з російськими армійцями, ЗСУ ліквідували понад 32 тисячі окупантів.
- Станом на початок 108-ої доби повномасштабного російського вторгнення, найактивніші бойові дії тривають у Донецькій та Луганській областях, де ворог не припиняє наступ. На інших тимчасово зайнятих територіях загарбники зосереджені на утриманні окупованих населених пунктів.
- 11 червня російські загарбники укотре здійснили артилерійський обстріл Дніпропетровської області. Знову під вогнем окупантів опинився Криворізький район.
- Внаслідок військової агресії окупантів в Україні постраждали загалом 779 дітей, з них 287 — загинули. Найбільше дітей постраждало в Донецькій області.