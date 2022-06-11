Російські загарбники посилили охорону та укріпили конструкції навколо Північнокримського каналу.

Про це повідомило оперативне командування “Південь” у Facebook.

Ворог укріплює оборону та намагається захистити налагоджене ним постачання води з Херсонської області в Крим.

Навколо Північнокримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції. Також на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів.

На лінії зіткнення ситуація стабільно напружена. Зафіксовано активність російських військ, які військово-транспортною авіацією забезпечують логістику своїх підрозділів з Криму та у зворотному напрямку.

Корабельне угруповання РФ продовжує блокувати судноплавство та загрожує ракетними ударами по території України.

У Херсонській області унаслідок інтенсивних бойових дій було пошкоджено багато будинків. Також є поранені мирні мешканці та вбита худоба.

Наразі в області проблема з ліками, дитячим харчуванням та загалом з гуманітарними вантажами. Їх постачання з підконтрольної Україні території неможливе через перешкоди, які завдають російські війська.