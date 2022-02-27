У Херсонській області російські окупанти проникли у відділення ПриватБанку. Загарбники на вул. Владичанського, 2 демонтували сейф та винесли його із приміщення.

Про це повідомляє член ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) від України Артем Шевальов.

Окупанти скористалися ситуацією у захопленому місті Верхній Роганчик. Тоді у відділені не була присутня поліція чи охорона банку, тому вони увірвалися до приміщення й заволоділи майном.

“Всі ваші злочини записані, панки!” – додав Артем Шевальов.

Зазначимо, що солдати російських збройних сил тимчасово захопили деякі населені пункти в Херсонській області. Вони встановили блокпости та перевіряють громадян. Зазначимо, що ця область є однією із тих, куди намагаються прорватися загарбники, проте українська армія дає їм відсіч.