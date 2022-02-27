Про це повідомляє член ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) від України Артем Шевальов.
Окупанти скористалися ситуацією у захопленому місті Верхній Роганчик. Тоді у відділені не була присутня поліція чи охорона банку, тому вони увірвалися до приміщення й заволоділи майном.
“Всі ваші злочини записані, панки!” – додав Артем Шевальов.
Зазначимо, що солдати російських збройних сил тимчасово захопили деякі населені пункти в Херсонській області. Вони встановили блокпости та перевіряють громадян. Зазначимо, що ця область є однією із тих, куди намагаються прорватися загарбники, проте українська армія дає їм відсіч.
- У Василькові на Київщині російські окупаційні війська обстріляли дитячий інтернат.
- Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України заволоділи секретними документами російських окупантів, яких українські військові розбомбили під Гостомелем.
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