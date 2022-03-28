Про це у відеозверненні повідомив мер Славутича Юрій Фомічев.
Він спростував інформацію, що місто просить в окупантів гуманітарну допомогу.
Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Вони виконали свою роботу, яку хотіли зробити. Перевірили місто. Сьогодні вони це завершили і виїхали за межі міста. В місті наразі їх немає. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми”, — заявив Фомічев.
Мер міста додав, що вчора проводилося обговорення створення органу, який стежитиме за дотриманням правопорядку у місті. До цього долучають почесних міліціонерів міста: тих, хто має іменну зброю, тих, “хто знає як працювати”, хто має досвід. Можливо, йтиметься до повернення до міста Національної поліції для дотримання правопорядку у Славутичі, додав мер.
Славутич в Україні, Славутич під українським прапором, Славутич живе по українських законах і ніяк інакше”, – наголосив міський голова.
У відеозверненні Фомічев додав, що зараз вирішується питання створення зеленого коридору для евакуації жителів Славутича та завезення в місто гуманітарної допомоги. Наразі соціальна служба збирає інформацію про кількість охочих покинути місто. Евакуація планується до Києва.