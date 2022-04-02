За даними Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО), з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну російські загарбники пошкодили не менше 53-ох українських історичних об'єктів.

Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP з посиланням на представника ЮНЕСКО.

Серед пошкоджених об’єктів історичного значення є релігійні будівлі, музеї, пам’ятники та історичні будівлі на півночі та сході України, йдеться у повідомленні ЮНЕСКО.

У організації зазначають, що наразі це “останній список” кількості пошкоджених об’єктів, проте він не остаточний, тому що їхні експерти досі перевіряють низку повідомлень від України щодо пошкоджень культурних пам’яток.

“Ми дивимось на супутникові фото та звіти свідків з місця подій, щоб перевірити ту інформацію, яку нам надає українська влада”, – наголосили у ЮНЕСКО.

Понад десяток об’єктів історичного значення було пошкоджено лише Харківській області – починаючи від церков та закінчуючи більш сучасними об’єктами спадщини.

П’ять пошкоджень зазнали історичні пам’ятки у столиці України – Києві, та ще п’ять у Чернігівській області, яка є скупченням історичних місць.

Загалом точно відомо про пошкодження 29 храмів, 16 історичних будівель, 4 музеїв та 4 пам’ятників.

Водночас у списку ЮНЕСКО не згадується про пошкоджені пам’ятки культури в оточеному Маріуполі та тимчасово захопленому Херсоні.

Також відомо, що серед 53 пошкоджених об’єктів немає таких, які входять до списку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Україні (наприклад, Софійський собор чи Києво-Печерська лавра).

Проте історичний центр Чернігова внесено до Орієнтовного списку. Тобто, Україна вимагає, аби його вважали Світовою спадщиною.

Відомо, що 17 березня гендиректорка ЮНЕСКО Одрі Азуле звернулась до глави МЗС РФ Сергія Лаврова з нагадуванням, що Росія зобов’язана захищати культурну спадщину під час воєнних дій відповідно до норм міжнародної конвенції.

“Будь-яке порушення цих норм призведе до притягнення винних до міжнародної відповідальності”, – сказала вона, додавши, що ЮНЕСКО буде уважно стежити за станом культурної спадщини в Україні.

Водночас у Міністерстві культури України повідомляють, що російські загарбники пошкодили 135 об’єктів культурної спадщини України.

Зокрема знищено краєзнавчий музей на Київщині, бомбардуванням знищено драмтеатр у Маріуполі, а також пошкоджено меморіал жертвам Голокосту у Харкові.