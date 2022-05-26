Голова Луганської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 25 травня, російські окупанти знову активно обстрілювали регіон. Унаслідок злочинних дій росіян загинуло троє мирних мешканців.

Про це Сергій Гайдай написав на своїй сторінці у Facebook.

Унаслідок обстрілу Лисичанської громади загинуло троє осіб (двоє мешканців Устинівки та один мешканець Лисичанська):

– Іващенко А.І. 1957р.н.

– Іващенко В.І. 1957р.н.

– Велично Т.В. 1962р.н.

Гайдай наголосив, що росіяни спочатку обстрілюють населені пункти, щоб зруйнувати їх, а потім захопити.

Напередодні увечері росіяни штурмували Ниркове (Попасняський район), проте зазнали невдачі та відступили на раніше зайняті позиції.

З авіації окупати бомбили Новозванівку.

Противник не полишає спроб закріпитись поблизу Сєвєродонецька. Зокрема проводив штурм у напрямку Устинівки, однак ЗСУ відбили атаку росіян. Також українські воїни відбили насту росіян на Комишуваху.

“Орки намагаються здійснити прориви по всіх можливо напрямках. Тож на Луганщині гаряче повсюди. ЗСУ дають гідну відсіч рашистам”, – додав Сергій Гайдай.

За його даними, російські армійці цілеспрямовано стріляють по цивільних мешканцях. Окрім цього, окупанти обстріляли центр гуманітарної допомоги у Лисичанську та хімзавод “Азот” і підприємство “Імпульс” у Сєвєродонецьку.

Гайдай зауважив, що координати Лисичанського центру гумдопомоги, який опинився під обстрілом, хтось міг навмисне передати окупантам, тож зараз зрадника розшукують. Окрім будівлі центру окупанти обстріляли і волонтерське авто. Обійшлось без жертв.

Також після вчорашніх обстрілів у Сєвєродонецьку пошкоджено 11 багатоповерхівок. Ще близько 10 багатоповерхівок зруйновано у Привіллі, Новодружеську та Гірському.

У селах, додав очільник Луганської ОВА, руйнації ще масштабніші: приватні будинки горять цілими вулицями.