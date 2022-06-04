Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його даними, 3 червня у місті Гірське, унаслідок російських обстрілів загинула матір з дитиною. Ще одне смертельне поранення отримав житель міста Золоте. Окрім цього стало відомо, що три дні тому загинув один мешканець Гірського.

Також Гайдай повідомив, що у Сєвєродонецьку є поранені серед мирних мешканців. У місті продовжуються бої, російські армійці зазнають втрат, однак продовжують штурмувати Сєвєродонецьк.

Зокрема росіяни обстріли один із мостів в області, щоб відрізати населений пункт.

“Вчора один із їхніх снарядів влучив в одну із вцілілих квартир. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька”, – написав голова Луганщини.

За його словами, протягом минулої доби окупанти пошкодили щонайменше 12 багатоповерхівок у Лисичанську та Сєвєродонецьку (по 6 у кожному місті), вісім будинків у Гірському, сім будинків у Новоіванівці, шість у Врубівці. Також є руйнування житлового фонду у Метьолкіному.