Про це повідомляє місцевий сайт “РИА Мелитополь”.
Зазначається, що раніше Балицький публічно не проявляв вою співпрацю з окупантами, хоча після окупації його колишня помічниця Галина Данильченко була призначена “мером” Мелітополя.
Однак 7 травня дав пресконференцію у мелітопольському будинку культури ім. Шевченка, де відповідав на питання журналістів, назвавши себе “губернатором” області. На пресконференції були присутні ЗМІ РФ, Індії, Бразилії й т.д.
ДОВІДКА: Євген Балицький у 2010-2012 роках був депутатом Запорізької облради від “Партії регіонів”.
У 2012-2014 роках був народним депутатом України від тієї ж “Партії регіонів”, а потім і від “Опозиційного блоку”. З квітня 2015 року став головою “Опозиційного блоку” у Мелітополі.
- Нагадаємо, солдати РФ перешкоджають евакуації людей з Мелітополя на підконтрольні Україні території. Натомість російські окупаційні війська “пропонують” виїжджати в окупований Крим.
- Також повідомлялось, що у тимчасово окупованому ЗС РФ Мелітополі російські військові та маріонеткова “влада” активно займаються мародерством та доводять місто до гуманітарної катастрофи.
- Раніше лідер фракції “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив про викрадення озброєними російськими окупантами депутатки Запорізької облради Лейли Ібрагімової.