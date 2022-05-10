Народний депутат України VII та VIII скликань, а також депутат Запорізької обласної ради від "Опозиційного блоку" Євген Балицький став "губернатором" Запорізької області. На цю посаду його призначила окупаційна влада РФ.

Про це повідомляє місцевий сайт “РИА Мелитополь”.

Зазначається, що раніше Балицький публічно не проявляв вою співпрацю з окупантами, хоча після окупації його колишня помічниця Галина Данильченко була призначена “мером” Мелітополя.

Однак 7 травня дав пресконференцію у мелітопольському будинку культури ім. Шевченка, де відповідав на питання журналістів, назвавши себе “губернатором” області. На пресконференції були присутні ЗМІ РФ, Індії, Бразилії й т.д.

ДОВІДКА: Євген Балицький у 2010-2012 роках був депутатом Запорізької облради від “Партії регіонів”.

У 2012-2014 роках був народним депутатом України від тієї ж “Партії регіонів”, а потім і від “Опозиційного блоку”. З квітня 2015 року став головою “Опозиційного блоку” у Мелітополі.