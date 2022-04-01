Російські окупанти, перед тим як покинути захоплену ними Чорнобильську АЕС, викрали з неї наявне майно. Йдеться про комп'ютери, чайники, кавоварки. Окрім цього загарбники завітали у готель, який знаходиться поруч, та винесли з нього кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

Про це в етері телемарафону UA разом повідомив голова Держагентства з питань управління зоною відчуження (ДАЗВ) Євген Крамаренко

Він розповів, що техніка окупантів, яка була розташована на майданчику ЧАЕС, почала виїжджати звідти ще вранці 31 березня. Коли частина техніки покинула межі ЧАЕС, один з окупантів, на прізвище Якушев запропонував скласти акт.

За словами Крамаренка, він погрожував співробітникам ЧАЕС, що у разі відмови вони заберуть працівників до Білорусі. Тому, фактично, підписання акту відбувалось під тиском росіян.

“Після підписання акту солдати почали мародерити, виносити речі і пакувати її у техніку, яка ще стояла на майданчику, та виїжджати”, – сказав Крамаренко.

Працівники ЧАЕС у цей час залишались на своїх місцях, тому що їм заборонили виходити з кабінетів та диспетчерських. Вийти з кабінетів вони наважились лише тоді, коли на ЧАЕС стало тихо.

Протягом години вони оглядали майданчик ЧАЕС, проте вийти за межі території Чорнобильської АЕС вони не наважились. Тоді працівники зрозуміли, що окрім них у ЧАЕС нікого немає.

Євген Крамаренко також повідомив, що, на перший погляд, усі датчики на ЧАЕС у нормі, а суттєвих пошкоджень інфраструктури наразі не виявили.

“Але варто пересвідчитися, коли наступить день і туди можна буде відправити вниз більш специфічних співробітників, які зможуть перевірити технічний стан усіх об’єктів”, — сказав очільник ДАЗВ.

Він додав, що наразі не працюють датчики рівня радіації, проте завдяки ручному вимірюванню співробітники ЧАЕС виявили, що перевищень норми немає.