Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.
Зазначається, що на околицях міста наразі близько 40 одиниць знищеної ворожої техніки. Окупанти з танків намагаються купити паливо, а піхота – вимагають їжу у місцевих або намагаються її вкрасти. Українські військові запропонували декілька порад.
“Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте”, – зазначили в армії України.
- Нагадаємо, російські окупанти атакували мирних громадян, чоловіка та жінку, які їхали дорогою в авто.
- За півтори доби війни РФ втратила більше, ніж СРСР за один рік військових дій Афганістані.
- 25 лютого відбувся позачерговий саміт НАТО. Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що НАТО надалі постачатиме Україні оборонну зброю, зокрема системи протиповітряної оборони.