Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗС України.

Зазначається, що на околицях міста наразі близько 40 одиниць знищеної ворожої техніки. Окупанти з танків намагаються купити паливо, а піхота – вимагають їжу у місцевих або намагаються її вкрасти. Українські військові запропонували декілька порад.

“Можете допомогти окупантам паливом з цукром. Стосовно харчування російських солдатів рекомендацій не даємо. Ви самі все знаєте”, – зазначили в армії України.