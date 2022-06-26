Про це повідомив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко в етері національного телемарафону.

ЗСУ спостерігають накопичення живої сили, важкої броньованої техніки і артилерії. Ворог намагається посунутися ближче до лінії оборони українських захисників. Вони мають намір застосовувати не тільки ракети та літаки, а й ствольну артилерію для обстрілів міста.

“Тактику росіяни не змінюють, ми бачили, що відбувалося в рідному Маріуполі та в Сєвєродонецьку, тому з Слов’янськом готуємося до будь-якого сценарію. Але те, що ми зробили на Донеччині, воно з тактичної точки зору та нашої оборонної стратегії робить все можливе, щоб не дати ворогові використати таку тактику, але він все одно буде її застосовувати. Ми готові і будемо стояти стільки, скільки потрібно”, – сказав Кириленко.

У Донецькій області тривають інтенсивні обстріли. У ніч проти 26 червня ворог обстрілював по всій лінії фронту. Атаки завдавали по Кураховому, Костянтинівці та Авдіївці.

Загарбники здійснюють систематичні обстріли, щоб створити умови для відновлення наступу на Слов’янськ. Противник здійснював вогневе ураження із РСЗВ неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.