На окупованих частинах Запорізької області російські окупанти заблокували виплати для пенсіонерів та малозабезпечних мешканців. У такий спосіб вони змушують отримувати російський паспорт.

Про це повідомив Центр національного спротиву.

Виплати заблокувала окупаційна адміністрація. Російські загарбники заявили, що “єдиною умовою для отримання виплат з боку РФ є отримання паспорта” окупанта.

Забезпечення життєдіяльності окупованих територій лягає на плечі окупанта згідно з нормами міжнародного права. Тому вимога отримувати паспорти є черговим воєнним злочином з боку РФ. “Фактично росіяни створюють штучний голод, аби наростити темпи паспортизації, бо добровільно люди в переважній більшості відмовляються брати цю макулатуру”, – наголосили у Центрі національного спротиву.

Оскільки окупанти не довіряють місцевим колаборантам, то продовжують звозити своїх “спеціалістів”. Майже всі керівні посади на тимчасово окупованих теренах обійняли росіяни.

Зокрема Олексій Лисов, який був відповідальним за співпрацю з федеральними органами від губернатора Вологодської області, став т.зв. заступником керівника ради міністрів з інфраструктури Запорізької області. Водночас дрібний чиновник з Краснодарського краю Євгеній Маркелов став заступником т.зв. міністра праці та соцполітики в окупаційному уряді Запорізької області.