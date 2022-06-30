Міжнародна організація Amnesty International - яка займалась розслідуванням знищення Маріупольского драматичного театру - на основі зібраних доказів дійшла висновку, що російські військові свідомо скинули на театр бомбу знаючи, що там переховуються сотні мирних мешканців.

Про це йдеться у повідомленні Amnesty International.

Опитавши багатьох осіб, які вижили після бомбардування драмтеатру та зібравши цифрові докази, організація дійшла висновку, що у березні російські армійці, ймовірно, навмисне атакували драмтеатр у Маріуполі, попри те, що знали – там переховуються сотні мирних українців.

Організація також дійшла висновку, що атака, майже напевне, була здійснена російським винищувачем, який скинув на будівлю театру дві 500-кілограмові бомби, які вибухнули одночасно близько одна до одної.

Найбільш ймовірно, що удар було завдано з такого винищувача як Су-25, Су-30 або Су-34. Такі винищувачі розташовані на російських аеродромах недалеко від українського кордону. Їх часто використовували над півднем України.

“Після декількох місяців ретельного розслідування, аналізу супутникових фото та опитування десятків свідків, ми дійшли висновку, що удар був явним воєнним злочином, здійсненим російськими військами”, – заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.

Вона додала що унаслідок знищення драмтеатру загинуло та отримали поранення чимало осіб.

“Міжнародний кримінальний суд та всі інші органи, які володіють юрисдикцією у відношенні злочинів, скоєних під час цього конфлікту, повинні розслідувати цю атаку як воєнний злочин. Всі винуватці повинні бути притягнені до відповідальності за такі смерті та руйнування”, – додала вона.

Amnesty International розглянула декілька альтернативних теорій про те, хто може бути відповідальним за атаку і яке озброєння могло бути використане.

Однак опираючись на наявні докази, слідчі дійшли до висновку, що навмисний авіаудар по маріупольському драмтеатру – найбільш правдиве пояснення.