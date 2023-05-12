Про це він розповів в етері Радіо Свобода.
За словами Котіна, окупанти готуються до евакуації і навіть проводили навчання зі швидких зборів та завантаження майна, яке вони награбували, та виїзду з території ЗАЕС за першою вимогою.
Та попри таку підготовку, – додав Котін, – останнім часом на Запорізькій атомній електростанції збільшилась присутність військ РФ. Він додав, ЗАЕС, фактично, стала точкою опору, де загарбники зберігають свою зброю та техніку, а також приватні авто, які вони відібрали у місцевих.
Однак Котін впевнений, що вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть.
“Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації”, – пояснив він.
Котін додав, що в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі “встановлювати порядки” в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.
- Російські окупаційні війська готуються “евакуювати” з Енергодара Запорізької області близько 3100 осіб, з яких 2700 – працівники ЗАЕС.
- Експерт із питань ядерної безпеки, який консультував уряди Великої Британії та Франції, голова Nuclear Consulting Group Пол Дорфман попередив, що ситуація на найбільшій електростанції Європи зараз “ймовірно більш небезпечна, ніж будь-коли”.