Про це він розповів в етері Радіо Свобода.

За словами Котіна, окупанти готуються до евакуації і навіть проводили навчання зі швидких зборів та завантаження майна, яке вони награбували, та виїзду з території ЗАЕС за першою вимогою.

Та попри таку підготовку, – додав Котін, – останнім часом на Запорізькій атомній електростанції збільшилась присутність військ РФ. Він додав, ЗАЕС, фактично, стала точкою опору, де загарбники зберігають свою зброю та техніку, а також приватні авто, які вони відібрали у місцевих.

Однак Котін впевнений, що вибудовувати лінію захисту на атомній станції у разі наступу ЗСУ вони не будуть.

“Перед загрозою наступу ЗСУ вони просто там збираються, щоб забезпечити свій захист і щоб бути в одному місці, щоб виїхати якомога швидше. Я не думаю, що вони збираються її боронити і вибудовувати якийсь захист зараз. Зараз вони просто там знаходяться, як в укріпленні і просто очікують евакуації”, – пояснив він.

Котін додав, що в Енергодарі вже триває вивезення людей, які допомагали окупаційній владі “встановлювати порядки” в місті, і частково – співробітників атомної станції та членів їхніх сімей.