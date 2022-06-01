Голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін повідомив, що на Запорізькій АЕС, у тимчасово окупованому Енергодарі, російські окупанти тримають вибухівку.

Про це він розповів під час брифінгу.

За його словами, загалом на захопленій атомній електростанції перебуває близько 500 російських окупантів. З собою у приміщення вони принесли вибухівку.

Він додав, що “Енергоатом” продовжує контролювати роботу станції, а персонал ЗАЕС виконує команди українського керівництва. Також енергоблоки продовжують забезпечувати електрикою Україну.

Однак весь персонал ЗАЕС перебуває під великим тиском росіян.

“Є факти знущання над персоналом, є факти викрадення людей”, – розповів Котін.

Він додав, що окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. За словами Котіна, ЗАЕС обладнана хорошою системою спостереження, огорожею, спеціальними приміщеннями для укриття персоналу та великими приміщеннями для відпочинку.

“Тобто, це ідеальна військова база. Ба більше, росіяни розуміють, що та кількість ядерних матеріалів, які там містяться, їх захищає. Україна не буде бити по такому об’єкту”, – зауважив очільник “Енергоатому”.