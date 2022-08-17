У Маріуполі окупанти вирішили відкласти відновлення повноцінної роботи порту. Російські загарбники заявляють, що вони планують відновити функціонування підприємства 1 січня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Ватажок бойовиків так званої “ДНР” Деніс Пушилін у черговий раз заявив про відновлення повноцінної роботи Маріупольського порту. Минулого разу він казав про такі плани у травні. Він наголошував про вихід на повну загрузку вже в середині липня.

Утім станом на середину серпня порт досі не працює. Тому його відновлення відклали до Нового року. Радник мера зазначив, що російські окупанти навіть припинили мародерство металопрокату.

У Маріупольському порту не вистачає потужності електроенергії. Також немає спеціалістів для ремонту кранів.

“І це – гарна новина. Тому що відновлення роботи порту одразу спростить військову логістику окупантів”, — підкреслив радник мера.