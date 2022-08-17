Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Ватажок бойовиків так званої “ДНР” Деніс Пушилін у черговий раз заявив про відновлення повноцінної роботи Маріупольського порту. Минулого разу він казав про такі плани у травні. Він наголошував про вихід на повну загрузку вже в середині липня.
Утім станом на середину серпня порт досі не працює. Тому його відновлення відклали до Нового року. Радник мера зазначив, що російські окупанти навіть припинили мародерство металопрокату.
У Маріупольському порту не вистачає потужності електроенергії. Також немає спеціалістів для ремонту кранів.
“І це – гарна новина. Тому що відновлення роботи порту одразу спростить військову логістику окупантів”, — підкреслив радник мера.
Раніше окупанти поновлювали роботу порту, щоб вивозити награбоване. Паливо та військову техніку ввозили, поки металобрухт, зерно та вугілля викрадали.
- У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники збирають жителів міста в одному приміщенні та агітують приєднуватися до російської пропаганди.
- У Маріуполі окупанти посилили терор щодо освітян. Вчителям заборонено виїжджати за межі міста та до них застосовують фізичний примус.
- Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у тимчасово окупованому росіянами місті зростає рівень смертності серед населення, а сім’ї військових РФ терміново виїхали з узбережжя, від с. Мелекіне до с. Б. Коса, після нещодавніх вибухів на аеродромі в окупованому Криму.