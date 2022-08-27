Про це повідомили у пресслужбі ГУР МОУ.

Як повідомили українські розвідники, під час спеціальної наради заступник міністра оборони РФ Дмитро Булгаков наказ у будь-який спосіб приховувати факти вибухів на складах боєзапасів та військових об’єктах, які останніми тижнями дедалі частіше виникають у Криму.

“У випадках, якщо інформація про знищення військових об’єктів ставатиме відомою громадськості, для того, щоб запобігти ще більшій паніці, окупанти розповідатимуть про недбалість чи недбальство певних посадових осіб, прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності”, – мовиться у повідомленні розвідників.

Зазначається також, що вже тисячі росіян намагаються терміново залишити півострів після того, як на військових об’єктах тимчасово окупованого Криму пролунала низка вибухів.