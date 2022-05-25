Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його даними, цього ранку російські загарбники завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу.
Ворожі ракети поцілили у промислове підприємство міста, завдавши об’єкту серйозних руйнувань. Інформацію щодо постраждалих уточнюється.
Окрім цього, окупанти знову обстріляли з “Ураганів” Широківську та Апостолівську громади у Криворізькому районі.
Унаслідок обстрілів Апостолово частково залишилось без електроенергії. Мирні мешканці не постраждали.
- Нагадаємо, вранці 25 травня російські окупанти обстріляли Запоріжжя крилатими ракетами. Унаслідок ракетного обстрілу загинула одна людина.
- Також 24 травня російські війська обстріляли територію Дніпропетровської області. Ворог завдав удари по Великій Костромці.