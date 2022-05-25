Майже всю ніч на 25 травня у Дніпропетровській області була оголошена повітряна тривога. Під ранок російські окупанти завдали по області ракетного удару.

Про це у Facebook написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цього ранку російські загарбники завдали трьох ракетних ударів по Кривому Рогу.

Ворожі ракети поцілили у промислове підприємство міста, завдавши об’єкту серйозних руйнувань. Інформацію щодо постраждалих уточнюється.

Окрім цього, окупанти знову обстріляли з “Ураганів” Широківську та Апостолівську громади у Криворізькому районі.

Унаслідок обстрілів Апостолово частково залишилось без електроенергії. Мирні мешканці не постраждали.