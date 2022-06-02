Голова Харківської ОВА повідомив, що протягом минулої доби, 1 червня, та в ніч на 2 червня, російські загарбники продовжували обстрілювати область. Під вогнем окупантів опинились як місто Харків, так і населені пункти регіону.

Про це Олег Синєгубов написав на своїй сторінці у Facebook.

Він повідомив, що вночі росіяни обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.

На Салтівці снаряд окупантів влучив у школу. Як наслідок – загинула одна жінка. Ще один чоловік отримав поранення. У момент обстрілу в школі також знаходились троє жінок, яких врятували співробітники ДСНС.

Обстрілювали Харків також і вдень, 1 червня. Унаслідок цих обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців міста.

Окрім цього, минулої доби росіяни обстріляли село Циркуни (Харківський район) – поранення отримала одна людина.

Також під обстрілами опинились місто Чугуїв, село Коробочкине та селище міського типу Клугино-Башкирівка. Поранено 4 мирних мешканців.

“На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат”, – підсумував Синєгубов.