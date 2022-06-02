Про це Олег Синєгубов написав на своїй сторінці у Facebook.
Він повідомив, що вночі росіяни обстріляли Київський та Слобідський райони Харкова.
На Салтівці снаряд окупантів влучив у школу. Як наслідок – загинула одна жінка. Ще один чоловік отримав поранення. У момент обстрілу в школі також знаходились троє жінок, яких врятували співробітники ДСНС.
Обстрілювали Харків також і вдень, 1 червня. Унаслідок цих обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців міста.
Окрім цього, минулої доби росіяни обстріляли село Циркуни (Харківський район) – поранення отримала одна людина.
Також під обстрілами опинились місто Чугуїв, село Коробочкине та селище міського типу Клугино-Башкирівка. Поранено 4 мирних мешканців.
“На території області тривають бойові дії. На Харківському та Ізюмському напрямках ворог переважно зосереджений на обороні та утриманні окупованих територій. Усі спроби атакувати з боку росіян безуспішні. Наші військові продовжують завдавати ворогу втрат”, – підсумував Синєгубов.
- Нагадаємо, голова Львівської ОВА повідомив деталі нічного ракетного обстрілу області. За його даними, окупанти випустили ракети по залізничній інфраструктурі у двох районах Львівщини.
- Також 2 червня військові РФ здійснили 3 ракетні удари по Краснопільській громаді, що в Сумській області. Унаслідок обстрілів щонайменше троє людей поранено. Також кілька будинків зазнали руйнувань, один із них зруйновано повністю.
- Окрім цього очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що в ніч на 2 червня російські загарбники укотре здійснили обстріл регіону.
- Раніше повідомлялось що російські солдати обстріляли об’єднання “Азот” у Сєвєродонецьку та пошкодили склад із метанолом. Водночас у Лисичанську через обстріли зазнала руйнувань будівля міської лікарні.