Про це повідомляє Борівська селищна рада.
Також загарбники знищують інфраструктуру та не допускають людей до робіт у тваринництві. Вони руйнують сільськогосподарські підприємства, техніку, склади і офіси. Внаслідок атак окупантів у багатьох населених пунктах громади немає світла, води і газу. На території громади відсутній мобільний зв’язок та інтернет.
Оскільки з міста неможливо виїхати, то немає підвозу продуктів. Люди потребують допомоги, бо опинилися у стані гуманітарної катастрофи. У містах працюють комунальні служби, лікарня та рятувальники. Фахівці намагаються “виконувати свою роботу на максимум можливостей і з ризиками для життя”. Також російська війська залишають людей без пального, оскільки вони зливають його.
“Борівська селищна рада звертається до Червоного Хреста з проханням допомогти організувати доставку ліків та іншої гуманітарної допомоги на територію громади”, – наголосили в селищній раді.
Зазначимо, що 14 квітня російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які вирушили з Попасної до смт Борова. Через агресивні дії солдатів РФ 7 людей загинули, 27 – отримали поранення. Частина потерпілих знаходиться в лікарні, але через блокаду їм не вистачає медикаментів.
- Нагадаємо, мер міста Бровари Ігор Сапожко констатував, що місто Бровари (Київська область) сьогодні вранці обстріляли російські війська.
- Також зранку російська військові атакували з артилерії Кремінну Луганської області. Внаслідок обстрілу одна людина зазнала поранень.
- Вчора у Харкові під час ракетного обстрілу з боку РФ була знищена громадська кухня всесвітньовідомого шеф-кухаря Хосе Андреса.