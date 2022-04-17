Про це повідомляє Борівська селищна рада.

Через окупантів виїхати з громади чи на підконтрольну українській владі територію наразі неможливо. В окремих селах російські солдати грабують покинуті будинки місцевих жителів. Вони забирають усе майно та вивозять до РФ.

Також загарбники знищують інфраструктуру та не допускають людей до робіт у тваринництві. Вони руйнують сільськогосподарські підприємства, техніку, склади і офіси. Внаслідок атак окупантів у багатьох населених пунктах громади немає світла, води і газу. На території громади відсутній мобільний зв’язок та інтернет.

Оскільки з міста неможливо виїхати, то немає підвозу продуктів. Люди потребують допомоги, бо опинилися у стані гуманітарної катастрофи. У містах працюють комунальні служби, лікарня та рятувальники. Фахівці намагаються “виконувати свою роботу на максимум можливостей і з ризиками для життя”. Також російська війська залишають людей без пального, оскільки вони зливають його.

“Борівська селищна рада звертається до Червоного Хреста з проханням допомогти організувати доставку ліків та іншої гуманітарної допомоги на територію громади”, – наголосили в селищній раді.

Зазначимо, що 14 квітня російські окупанти обстріляли евакуаційні автобуси, які вирушили з Попасної до смт Борова. Через агресивні дії солдатів РФ 7 людей загинули, 27 – отримали поранення. Частина потерпілих знаходиться в лікарні, але через блокаду їм не вистачає медикаментів.