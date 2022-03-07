Про це повідомляє Гостомельська селищна рада.

Юрія Пилипка вбили, коли він розвозив ліки та продукти мешканцям селища. Його застрелили окупанти разом із Русланом Карпенком і Іваном Зорею.

“Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір. Помер за громаду, помер за Гостомель, помер як герой. Вічна пам’ять і наша вдячність”, — зазначили у повідомленні.