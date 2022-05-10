Про це повідомило оперативне командування “Південь”.
Ворог спрямував на міст крилату ракету. Окупанти продовжують атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман. Інформації стосовно постраждалих чи загиблих не надходила.
Зазначимо, що вперше росіяни атакували міст 26 квітня. Другий обстріл конструкції через Дністровський лиман стався 27 квітня. Третя спроба знищити його сталася 2 травня.
В Одеській ОВА вважають, що ворог намагається відрізати частину області та здійснювати психологічний тиск на населення. Вони створюють напруженість на тлі провокацій у Придністров’ї.
- Нагадаємо, під кінець минулої доби, 9 травня, російські загарбники здійснили масований обстріл Одеси, випустивши по місту 7 ракет. Унаслідок дій окупантів загинула одна людина, а ще п’ятеро осіб отримали поранення.
- 9 травня ввечері російські війська атакували ракетами Одесу.
- Також відомо, що 9 травня війська РФ випустили три ракети типу “Кинджал” по Одещині з літака стратегічної авіації Ту-22.