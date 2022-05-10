Окупаційні війська РФ завдали чергового ракетного удару по мосту через Дністровський лиман. Росіяни вже вчетверте атакують цю конструкцію в Одеській області.

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

Ворог спрямував на міст крилату ракету. Окупанти продовжують атаки по вже пошкодженому мосту через Дністровський лиман. Інформації стосовно постраждалих чи загиблих не надходила.

Зазначимо, що вперше росіяни атакували міст 26 квітня. Другий обстріл конструкції через Дністровський лиман стався 27 квітня. Третя спроба знищити його сталася 2 травня.

В Одеській ОВА вважають, що ворог намагається відрізати частину області та здійснювати психологічний тиск на населення. Вони створюють напруженість на тлі провокацій у Придністров’ї.