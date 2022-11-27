Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Окупанти поцілили по лініях електропередач, які відновили лише вчора.

“Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно (близько 11:37, – ред.) рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці “Херсонобленерго” вже працюють над їх відновленням”, — написав він.

Глава ОВА наголосив, що українські енергетики відновили електроенергію лише за два тижні після деокупації Херсона. Роботи вдалося провести за умов, коли при відході окупанти практично знищили енергетичну інфраструктуру міста.

“Електромережі, пошкоджені російськими обстрілами, полагоджено менш ніж за пів години. Повернули світло в оселі херсонців, яких вчора підключили до мережі”, — додав він.

Також світло подали до Херсонської міської лікарні імені Тропіних.

Після обстрілу енергетики подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ. Вони далі продовжують роботи, аби повернути електроенергію в домівки херсонців.

Побутових споживачів стали поетапно підключали до електропостачання відучора. Близько 5% херсонців мали світло у своїх будинках.