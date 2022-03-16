Про це сповістив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Зазначено, що ракети прилетіли в райони залізничного вокзалу Запоріжжя-2 та ботанічного саду. Попередньо, на щастя, загиблих немає, втім у сусідніх об’єктах зокрема у гуртожитку Запорізького національного університету повилітали вікна.
Старух наголосив, що Запоріжжя – це один з пунктів приймання біженців з оточеного російськими загарбниками Маріуполя. Наразі у місті 3207 людей, з них 772 дитини.
“Головне – всі живі! Стіни відбудуємо!” – додав очільник Запорізької ОВА.
Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін в етері телемарафону “UA:Разом” уточнив, що внаслідок ракетного удару постраждали контактні мережі та перон. Наразі ведуться ремонтні роботи.
- Нагадаємо, Кількість загиблих внаслідок авіаудару російських загарбників по телевежі в селі Антопіль, що поблизу Рівного зросла. Станом на ранок 16 березня підтверджених смертей вже 21.
- Україна не отримала відповіді від Червоного Хреста щодо відкриття гуманітарних коридорів 16 березня, тому робота гуманітарних коридорів призупинена.
- Японський уряд дозволив в’їзд в країну українським біженцям, навіть якщо в країні у них немає родичів або знайомих, які могли б виступити як поручитель.