Вперше з початку війни російські окупанти вдарили ракетами по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Про це сповістив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Зазначено, що ракети прилетіли в райони залізничного вокзалу Запоріжжя-2 та ботанічного саду. Попередньо, на щастя, загиблих немає, втім у сусідніх об’єктах зокрема у гуртожитку Запорізького національного університету повилітали вікна.

Старух наголосив, що Запоріжжя – це один з пунктів приймання біженців з оточеного російськими загарбниками Маріуполя. Наразі у місті 3207 людей, з них 772 дитини.

“Головне – всі живі! Стіни відбудуємо!” – додав очільник Запорізької ОВА.

Голова правління АТ “Укрзалізниця” Олександр Камишін в етері телемарафону “UA:Разом” уточнив, що внаслідок ракетного удару постраждали контактні мережі та перон. Наразі ведуться ремонтні роботи.