Про це йдеться у відеозверненні В’ячеслава Чауса.
Так, за словами Чауса, завдяки Збройним силам України противник відступає з Чернігівської області, але чому насправді окупанти відступають, відомо лише їм.
“Я сподіваюсь, що ворог іде звідси назавжди. Але навіть якщо йде для перегрупування та з намірами повернутись – то ми його будемо чекати з подвійним “радушием””, – заявив очільник Чернігівської ОВА.
Наразі громади Чернігівщини працюють над відновленням життєдіяльності в області. ЗСУ проводять розмінування звільнених населених пунктів.
Чаус також попередив місцевих мешканців, що область все ще може опинитись під ракетними чи авіаударами. Тому закликав людей при сигналі “повітряна тривога” йти в укриття, адже “розслаблятись ще зарано”.
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