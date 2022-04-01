Очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що російські окупанти відходять з області. Водночас він попередив місцевих жителів, що залишаються загрози ракетних та авіаударів.

Про це йдеться у відеозверненні В’ячеслава Чауса.

Так, за словами Чауса, завдяки Збройним силам України противник відступає з Чернігівської області, але чому насправді окупанти відступають, відомо лише їм.

“Я сподіваюсь, що ворог іде звідси назавжди. Але навіть якщо йде для перегрупування та з намірами повернутись – то ми його будемо чекати з подвійним “радушием””, – заявив очільник Чернігівської ОВА.

Наразі громади Чернігівщини працюють над відновленням життєдіяльності в області. ЗСУ проводять розмінування звільнених населених пунктів.

Чаус також попередив місцевих мешканців, що область все ще може опинитись під ракетними чи авіаударами. Тому закликав людей при сигналі “повітряна тривога” йти в укриття, адже “розслаблятись ще зарано”.