Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook Олександра Яковлєва.
Мер Скадовська повідомив, що ті, хто його викрав, вже поспілкувались з ним та відпустили. Тому, додав Яковлєв, причин для паніки немає.
Він також додав, що скоро повинні відпустити й інших затриманих. За його словами, людей відпустять після того, як поспілкуються з ними.
“Прошу заспокоїтись, нам зараз нічого не загрожує. Повертайтесь додому, виконуйте свою роботу”, – резюмував Яковлєв, додавши, що згодом надасть більше інформації.
- Нагадаємо, у Херсонській області окупанти викрали мера окупованого Скадовська Олександра Яковлєва та його заступника Юрія Палюха. У зв’язку із цим місцеве населення вийшло мітингувати.
- Відомо також, що окупанти вдруге за кілька днів викрали міського голову українського міста. Цього разу росіяни викрали мера Дніпрорудного, що на Запоріжжі.
- Раніше п’ятий Президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко повідомив, що російські загарбники увірвались у дім депутатки Запорозької обласної ради від “ЄС” Лейли Ібрагмової та вивезли її у невідомому напрямку.