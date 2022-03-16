Відповідне відеозвернення опубліковане у Facebook Олександра Яковлєва.

Мер Скадовська повідомив, що ті, хто його викрав, вже поспілкувались з ним та відпустили. Тому, додав Яковлєв, причин для паніки немає.

Він також додав, що скоро повинні відпустити й інших затриманих. За його словами, людей відпустять після того, як поспілкуються з ними.

“Прошу заспокоїтись, нам зараз нічого не загрожує. Повертайтесь додому, виконуйте свою роботу”, – резюмував Яковлєв, додавши, що згодом надасть більше інформації.