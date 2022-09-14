Російські окупанти влаштували у Балаклії катувальні концтабори

У нещодавно звільненій від російських армійців Балаклії було зафіксовано облаштовану окупантами тюрму та катівню для місцевих мешканців.

Про це у Facebook повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов.

Він повідомив, що під час окупації Балаклії росіяни облаштували собі штаб у будівлі відділу поліції. У підвальних приміщеннях цього штабу та у будівлі навпроти окупанти зробили тюрму й катувальну для місцевих жителів.

Згідно з даними, під час окупації у катівнях росіяни утримували щонайменше 40 осіб. Їх годували два рази вдень лише кашею.

“Вони шукали через місцевих колаборантів тих, хто служив або мав родичів в АТО. Також шукали людей, які допомагали українській армії знищувати рашистів. А у випадку, коли вони звільняли багато людей, а нових не було – хапали людей прям на вулиці біля відділу поліції. Один чоловік просидів у “тюрмі” 46 днів – рашисти знайшли фото його брата у військовій українській формі”, – наголосив Болвінов.

Зі слів свідків, своїх полонених росіяни катували у різний спосіб. Болвінов не став озвучувати всі тортури, однак зауважив, що “найлегше” з них – коли били струмом.

Окрім цього слідчі володіють інформацією про вбитих мешканців Балаклії. Згідно з даними, вони були розстріляні на блокпосту в останній день окупації міста. На даний час всі деталі ще встановлюються.

“Сьогодні ми з журналістами з усього світу та співробітниками Національної поліції висвітлюємо трагедію Балаклеї, тому що весь світ повинен знати, які нелюди ці рашисти”, – резюмував Болвінов.