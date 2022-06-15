Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, ніч в області була спокійною, проте вранці окупанти відкрили вогонь по Шалигінській громаді.

Перший обстріл із мінометів окупанти здійснили о 7:30. Зафіксовано 8 “прильотів” по території громади. Обійшлось без постраждалих та руйнувань.

Вже через годину, о 8:30, окупанти вдруге обстріляли Шалигінську громаду. З гранатомета вони двічі вистрелили в автомобіль в одному з населених пунктів громади.

Як зазначив Живицький, в обох випадках ніхто з людей не постраждав.