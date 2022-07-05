Вранці 5 липня російські окупанти укотре завдали ракетного обстрілу по Миколаєву. Як наслідок - пошкоджено 7 багатоповерхівок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він поділився попередньою інформацією щодо завдання вранішнього ракетного удару по Миколаєву.

За словами Сєнкевича, унаслідок ракетного обстрілу міста укотре постраждали багатоповерхівки.

Зокрема вибуховою хвилею та уламками вибило понад 200 шибок у семи багатоповерхівках. У під’їздах будинків пошкодило вхідні двері, а у деяких квартирах мешканцям довелось вирізати замки, щоб вийти з помешкання.

Окрім цього, декілька осіб отримали легкі поранення. Від госпіталізації вони відмовились.

“Працівники департаменту ЖКГ та адміністрації району допомогли людям заактувати пошкодження, видали плівку та ОСБ-плити. Жителям верхніх поверхів допомогли забити вікна за допомогою вишки. Також на місці працюють правоохоронці”, – резюмував мер Миколаєва.