Російські окупанти вранці обстріляли Миколаїв: влучили у багатоповерхівку, є жертви (ОНОВЛЕНО)

Вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Близько 7 ранку Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві чутно вибухи та закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів до завершення повітряної тривоги.

О 7:05 пролунав відбій повітряної тривоги, після чого Сєнкевич повідомив, що одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку Миколаєва.

“На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники”, – написав він.

Мер Миколаєва закликав мешканців не робити фото та відео з наслідками обстрілу, щоб не наражати на небезпеку людей, які працюють на місці влучання ворожих ракет.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, загинуло двоє осіб, ще троє – поранені. Серед поранених співробітник ДСНС.

ОНОВЛЕНО: станом на 8:20 Віталій Кім повідомив, що кількість загиблих зросла до 3 осіб, а кількість поранених – до 5.