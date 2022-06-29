Російські окупанти вранці обстріляли Миколаїв: влучили у багатоповерхівку, є жертви (ОНОВЛЕНО)

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
Близько 7 ранку Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві чутно вибухи та закликав місцевих мешканців не виходити з укриттів до завершення повітряної тривоги.
О 7:05 пролунав відбій повітряної тривоги, після чого Сєнкевич повідомив, що одна з російських ракет влучила у багатоповерхівку Миколаєва.
“На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники”, – написав він.
Мер Миколаєва закликав мешканців не робити фото та відео з наслідками обстрілу, щоб не наражати на небезпеку людей, які працюють на місці влучання ворожих ракет.
Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, унаслідок влучання ворожої ракети у багатоповерхівку, загинуло двоє осіб, ще троє – поранені. Серед поранених співробітник ДСНС.
ОНОВЛЕНО: станом на 8:20 Віталій Кім повідомив, що кількість загиблих зросла до 3 осіб, а кількість поранених – до 5.
- Нагадаємо, вранці 28 червня війська РФ випустили по Миколаєву 8 ракет, три з них вдалося збити. Внаслідок обстрілу є руйнування у покинутому містечку розташування 79-ї бригади ЗСУ та на центральному стадіоні міста.
- Також напередодні, 28 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по місту Дніпро. Одна з ракет влучила у СТО, під завалами якого знайшли тіла двох загиблих.