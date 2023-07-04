Джерело: Центр національного спротиву

Зазначається, що російсько-окупаційні війська за допомогою спеціальної військової техніки продовжують встановлювати мінні огорожі прямо на засіяних полях, а подекуди й просто на ґрунтових дорогах.

За наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово вже був зафіксований у полях під Мелітополем.

Такі дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.