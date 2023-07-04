Джерело: Центр національного спротиву
Зазначається, що російсько-окупаційні війська за допомогою спеціальної військової техніки продовжують встановлювати мінні огорожі прямо на засіяних полях, а подекуди й просто на ґрунтових дорогах.
За наявною інформацією, гусеничний мінний загороджувач ГМЗ-3, що мінує землю зі швидкістю 208 одиниць на хвилину, не одноразово вже був зафіксований у полях під Мелітополем.
Такі дії з боку окупаційних військ в черговий раз ставлять під загрозу життя цивільних осіб, зокрема, пересування спеціальної техніки типу комбайн для обробки полів.
- Окупаційна адміністрація Запорізької області готується до проведення примусової мобілізації місцевого населення до лав Збройних сил РФ.