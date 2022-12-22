Росіяни вигадали новий психологічний метод тортур — вони інколи вивозять українських полонених нібито для обміну. Потім вони повертають їх назад і розповідають, що Україна відмовилась їх міняти.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Російські окупанти навмисно психологічно впливають на українських захисників.

“Представник уповноваженого розповів, що українських полонених часом навмисно вивозять нібито на обмін, а потім повертають у колонію й кажуть, що Україна відмовляється їх міняти. Ми розглядаємо це як різновид тортур”, — написав він.

Уповноважений заявив, що на сьогодні Україна не відмовилася від жодної людини, яку країна-агресор запропонувала на обмін.

Також Київ регулярно порушує питання стосовно поводження з нашими полоненими на міжнародному рівні. За словами Дмитра Лубінця, умови утримання покращилися останнім часом.

“Координаційний штаб працює для повернення кожного українця додому!” — наголосили у повідмоленні.