Інтерв’ю з Юлією Усенко опублікувало видання Цензор.Нет.
За словами начальниці Департаменту захисту прав дітей і протидії насильству, ще наприкінці березня було відомо про вивезення у РФ близько 2000 дітей з території “ДЛНР”. Усі заяви Людмили Денісової уважно перевіряються правоохоронцями. Поки що фактів усиновлення українських дітей на території держави-агресора не зафіксовано.
“Дійсно, інформації щодо цього було поширено багато. Створювалися там цілі робочі групи, і цим займалася дитячий омбудсман рф. Була пресконференція так званого керівника “ДНР”, який пафосно казав, що діти повинні мати сім’ю”, – заявила Усенко, але додала, що поки не буде прийнято відповідного законодавства й не буде зафіксовано фактів усиновлення, звичайно, що якогось окремого рішення не будуть приймати.
Вивезення дітей є воєнним злочином – примусовим переміщення цивільного населення, що заборонено Женевською конвенцією.
Юлія Усенко констатує: зараз окрім перемовин, інших варіантів повернення маленьких українців додому немає.
Російську Федерацію ще з 2014 року виключено з мережі дитячих омбудсманів. Тому завдання повернути дітей повністю перекладене на плечі дипломатів.
“Це було пов’язано з ситуацією щодо дітей, які залишилися в анексованому Криму. Тому питання про те, як нам повертати дітей, більше до дипломатів, але наше завдання – фіксувати кожен факт переміщення та усиновлення, якщо такі будуть”, – заявила начальниця Департаменту захисту прав дітей і протидії насильству Офісу генпрокурора.
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