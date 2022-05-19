Омбудсменка Людмила Денісова заявила, що російські окупанти викрали 121 тисячу дітей, серед яких не лише сироти, а й діти, які мають батьків. Російські ЗМІ почали поширювати інформацію про ініціативу президента РФ внести зміни в законодавство "для організації прискореної процедури всиновлення дітей із Донбасу". Якою є зараз ситуація та що робить влада для повернення дітей у сім'ї та в Україну, розповіла начальниця Департаменту захисту прав дітей і протидії насильству Офісу генпрокурора Юлія Усенко.

Інтерв’ю з Юлією Усенко опублікувало видання Цензор.Нет.

За словами начальниці Департаменту захисту прав дітей і протидії насильству, ще наприкінці березня було відомо про вивезення у РФ близько 2000 дітей з території “ДЛНР”. Усі заяви Людмили Денісової уважно перевіряються правоохоронцями. Поки що фактів усиновлення українських дітей на території держави-агресора не зафіксовано.

“Дійсно, інформації щодо цього було поширено багато. Створювалися там цілі робочі групи, і цим займалася дитячий омбудсман рф. Була пресконференція так званого керівника “ДНР”, який пафосно казав, що діти повинні мати сім’ю”, – заявила Усенко, але додала, що поки не буде прийнято відповідного законодавства й не буде зафіксовано фактів усиновлення, звичайно, що якогось окремого рішення не будуть приймати.

Вивезення дітей є воєнним злочином – примусовим переміщення цивільного населення, що заборонено Женевською конвенцією.

Юлія Усенко констатує: зараз окрім перемовин, інших варіантів повернення маленьких українців додому немає.

Російську Федерацію ще з 2014 року виключено з мережі дитячих омбудсманів. Тому завдання повернути дітей повністю перекладене на плечі дипломатів.

“Це було пов’язано з ситуацією щодо дітей, які залишилися в анексованому Криму. Тому питання про те, як нам повертати дітей, більше до дипломатів, але наше завдання – фіксувати кожен факт переміщення та усиновлення, якщо такі будуть”, – заявила начальниця Департаменту захисту прав дітей і протидії насильству Офісу генпрокурора.