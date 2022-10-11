У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники викрали більш як 700 місцевих мешканців

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

За його словами, жителі тимчасово окупованих територій Запорізької області відмовляються співпрацювати з російськими загарбниками, саме тому вони викрадають й катують людей, щоб домогтися якоїсь взаємодії.

“Більш як 700 жителів Мелітопольщини стали жертвами викрадень. Окупанти не звертають уваги ні на вік, ні на стать, ні на професію мешканців. Забирають “на підвал” і домагаються співпраці будь-якими способами”, – розповів Іван Федоров.

Також він нагадав, що сьогодні, 11 жовтня, стало відомо про те, що російські військові викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка та наразі тримають його у невідомому місці, ймовірно застосовуючи методи катування та залякування.

За словами Івана Федорова, так само окупанти знущалися з директорів шкіл, аби змусити їх до співпраці, а в пересічних містян вибивали зізнання в роботі на спецслужби України й підготовці якихось міфічних терактів.

“Та ми знаємо ціну таким зізнанням. Принагідно хочу подякувати мелітопольцям та жителям усіх окупованих територій за мужність і вірність Україні”, – зазначив Іван Федоров.

Нагадаємо, що раніше російські окупанти затримали генерального директора Запорізької атомної електростанції Ігоря Мурашова та вивезли його в невідомому напрямку.