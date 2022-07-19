Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом” у Telegram.
У повідомленні йдеться про те, що на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують безчинства та провокації. Саме так вони намагаються морально і фізично зламати співробітників станції.
Стало відомо про нові викрадення українських атомників. Вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.
Наразі місцеперебування викрадених невідоме.
“Це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією”, – зазначається у повідомленні НАЕК “Енергоатом”.
Нагадаємо, що 17 липня, російські армійці викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані – досі невідомо.
Раніше повідомлялося про те, що 18 липня на захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни укотре порушили норми безпеки. Внаслідок чого наразили персонал на ризик радіаційного зараження.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії Рафаель Гроссі висловив побоювання, що контролювання росіянами Запорізької АЕС (ЗАЕС) на північному заході Запорізької області України стає дедалі гострішою проблемою безпеки.
- Натомість 3 липня, пішов з життя водолаз гідроцеху Запорізької АЕС Андрій Гончарук — він загинув через тортури з боку російських окупантів.
- Росіяни знущаннями та тортурами змушують працівників гідроцеху Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) вигадувати обґрунтування необхідності осушення охолоджувальних басейнів для керівництва ЗАЕС та “Енергоатому”. Причина — бажання зняти з себе відповідальність за вчинення “актів ядерного тероризму”.