Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом” у Telegram.

У повідомленні йдеться про те, що на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції російські загарбники продовжують безчинства та провокації. Саме так вони намагаються морально і фізично зламати співробітників станції.

Стало відомо про нові викрадення українських атомників. Вчора, 18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.

Наразі місцеперебування викрадених невідоме.

“Це чергова спроба загарбників дестабілізувати роботу найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка з березня перебуває під російською окупацією”, – зазначається у повідомленні НАЕК “Енергоатом”.

Нагадаємо, що 17 липня, російські армійці викрали начальника служби охорони навколишнього середовища ЗАЕС Ігоря Квашніна. Де він та в якому стані – досі невідомо.

Раніше повідомлялося про те, що 18 липня на захопленій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) росіяни укотре порушили норми безпеки. Внаслідок чого наразили персонал на ризик радіаційного зараження.