Також до Криму вивозять викрадених людей із Запорізької області – як цивільних, так і військовополонених.

Repr Ukraine's President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia's invaders.They're facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea pic.twitter.com/TFP2iI5FYW

— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 7, 2022