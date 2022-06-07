Про це йдеться на офіційній сторінці постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

Також до Криму вивозять викрадених людей із Запорізької області – як цивільних, так і військовополонених.

 

Цю ситуацію прокоментувала представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що серед 600 осіб, які перебувають у заручниках російських окупантів, переважна більшість – це журналісти та громадські активісти.

“За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта – на території Херсонської області. Варто зазначити, що справді це здебільшого журналісти та активісти”, – заявила Таміла Ташева.

Також частину людей вивозять до слідчого ізолятора в окупованих Сімферополі та Севастополі.

  • Нагадаємо, що протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні у Мелітополі викрали більш як 500 осіб.
  • Під час тимчасової окупації села Ягідне (Чернігівська область), росіяни вчинили чимало воєнних злочинів. Один з них – викрадення пораненого підлітка, якого незаконно вивезено на територію Білорусі.
  • Служба Безпеки України перехопила звернення громадян до так званої “тимчасової військової адміністрації РФ” у Мелітополі, де росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.