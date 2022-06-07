Людям, яких викрали та утримують у Херсонській області, загрожує нелюдське поводження і катування.

Про це йдеться на офіційній сторінці постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.

Також до Криму вивозять викрадених людей із Запорізької області – як цивільних, так і військовополонених.

Repr Ukraine's President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia's invaders.They're facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea pic.twitter.com/TFP2iI5FYW — Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 7, 2022

Цю ситуацію прокоментувала представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що серед 600 осіб, які перебувають у заручниках російських окупантів, переважна більшість – це журналісти та громадські активісти.

“За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта – на території Херсонської області. Варто зазначити, що справді це здебільшого журналісти та активісти”, – заявила Таміла Ташева.

Також частину людей вивозять до слідчого ізолятора в окупованих Сімферополі та Севастополі.