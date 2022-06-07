Про це йдеться на офіційній сторінці постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні в Twitter.
Також до Криму вивозять викрадених людей із Запорізької області – як цивільних, так і військовополонених.
Repr Ukraine's President in Crimea: in Kherson region about 600 people abducted by russia's invaders.They're facing inhuman treatment&torture. Some (both civilians &POWs) are taken to Crimea. Abducted people from the Zaporizhzhia region are also being taken to Crimea pic.twitter.com/TFP2iI5FYW
— Ukrainian Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) June 7, 2022
Цю ситуацію прокоментувала представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева. Вона зазначила, що серед 600 осіб, які перебувають у заручниках російських окупантів, переважна більшість – це журналісти та громадські активісти.
“За нашою інформацією, на території Херсонської області близько 600 осіб, які фактично є заручниками та перебувають у спеціально обладнаних підвальних приміщеннях, фактично катівнях… У Херсоні, у цих підвалах, перебувають, за нашою інформацією, близько 300 людей, решта – на території Херсонської області. Варто зазначити, що справді це здебільшого журналісти та активісти”, – заявила Таміла Ташева.
Також частину людей вивозять до слідчого ізолятора в окупованих Сімферополі та Севастополі.
- Нагадаємо, що протягом трьох місяців повномасштабної російської агресії в Україні у Мелітополі викрали більш як 500 осіб.
- Під час тимчасової окупації села Ягідне (Чернігівська область), росіяни вчинили чимало воєнних злочинів. Один з них – викрадення пораненого підлітка, якого незаконно вивезено на територію Білорусі.
- Служба Безпеки України перехопила звернення громадян до так званої “тимчасової військової адміністрації РФ” у Мелітополі, де росіяни масово викрадають чоловіків на тимчасово окупованих територіях і вимагають викуп.