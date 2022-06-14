Із тимчасово окупованої частини Запорізької області росіяни викрали майже 2000 тонн пшениці та соняшника. Викрадені зернові культури окупанти вивезли у невідомому напрямку.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.

За даними правоохоронців, протягом травня-червня російські армійці, погрожуючи зброєю та фізичним насильством, змусили співробітників філії одного з підприємств Васильківського району вантажити пшеницю на автомобілі без номерних знаків з позначками “Z”.

Загалом із підприємства окупанти вивезли понад 1,2 тисячі тонн пшениці. Куди загарбники вивезли зерно – невідомо.

Також 8-9 червня у с. Нестерянці (Пологівський район) окупанти викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства майже 500 тонн насіння соняшника.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.