Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України.
За даними правоохоронців, протягом травня-червня російські армійці, погрожуючи зброєю та фізичним насильством, змусили співробітників філії одного з підприємств Васильківського району вантажити пшеницю на автомобілі без номерних знаків з позначками “Z”.
Загалом із підприємства окупанти вивезли понад 1,2 тисячі тонн пшениці. Куди загарбники вивезли зерно – невідомо.
Також 8-9 червня у с. Нестерянці (Пологівський район) окупанти викрали зі складських приміщень сільгосппідприємства майже 500 тонн насіння соняшника.
За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.
- Нагадаємо, російські загарбники вивезли з України 600 тисяч тонн аграрної продукції. Частину цього вантажу переправлено до Сирії.
- Також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що окупантів не цікавить, чим харчуватиметься населення тимчасово окупованих територій Луганської області. Вони вивозять із регіону не тільки зерно й соняшник, а й масло, сири та ковбасу.
- Окрім цього, за словами заступника міністра аграрної політики та продовольства України Тараса Висоцького, наступного року врожай в Україні скоротиться на 40%. Причина — широкомасштабна військова агресія з боку Росії.