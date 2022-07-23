Про це повідомила його сестра Надія Дегтяренко у Facebook.
18 липня з власного дому російські військові вивезли у невідомому напрямку заступника керівника ГУ ПФ України у Херсонській області Сергія Барчука.
“Зник мій двоюрідний брат Барчук Сергій Артемович. У понеділок, 18 липня, за місцем його прописки у Херсоні було проведено обшук невідомими людьми зі зброєю, викрадені особисті речі. З того часу із Сергієм немає зв’язку”, – розповіла Надія Дегтяренко.
Пізніше вона опублікувала допис у якому зазначила, що вся її сім’я перебуває у заручниках. Вона розповіла про те, що від початку окупації, Сергій Барчук рятував цінну приватну інформацію громадян Херсонської області. Саме тому на прохання керівництва він сховав у своїй оселі комп’ютери, що є власністю Пенсійного фонду України.
“Після того, як Сергій потрапив у полон до загарбників, то перевезти ці комп’ютери у нове, більш безпечне місце взялись мій батько Олексій Барчук, дядько Артем Барчук (батько Сергія), тітка Лідія Подозерьска та друг сім’ї Олег Самотой”, – зазначила сестра Сергія Барчука.
Також вона наголосила на тому, що вже на новому місці їх взяли у заручники. А приватну автівку її батька російські окупанти викрали.
Вже другий день рідних Надії тримають у нелюдських умовах без їжі та води. Спілкування з ними заборонено. Замість відповідей на питання, окупанти погрожують зброєю.
Нагадаємо, що російські загарбники продовжують викрадати та вивозити у невідомому напрямку працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Стало відомо про нові викрадення українських атомників.
18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову – з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.
- За даними розвідки Великої Британії протягом останніх 48 годин на Херсонському напрямку точаться важкі бої, адже українські військові продовжують контрнаступ.
- Триває 150-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 39 тисяч російських окупантів, з яких 240 – за останню добу.