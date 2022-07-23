У Херсонські області російські загарбники викрали заступника керівника Головного управління Пенсійного фонду області Сергія Барчука, а також взяли у заручники членів його родини.

Про це повідомила його сестра Надія Дегтяренко у Facebook.

18 липня з власного дому російські військові вивезли у невідомому напрямку заступника керівника ГУ ПФ України у Херсонській області Сергія Барчука.

“Зник мій двоюрідний брат Барчук Сергій Артемович. У понеділок, 18 липня, за місцем його прописки у Херсоні було проведено обшук невідомими людьми зі зброєю, викрадені особисті речі. З того часу із Сергієм немає зв’язку”, – розповіла Надія Дегтяренко.

Пізніше вона опублікувала допис у якому зазначила, що вся її сім’я перебуває у заручниках. Вона розповіла про те, що від початку окупації, Сергій Барчук рятував цінну приватну інформацію громадян Херсонської області. Саме тому на прохання керівництва він сховав у своїй оселі комп’ютери, що є власністю Пенсійного фонду України.

“Після того, як Сергій потрапив у полон до загарбників, то перевезти ці комп’ютери у нове, більш безпечне місце взялись мій батько Олексій Барчук, дядько Артем Барчук (батько Сергія), тітка Лідія Подозерьска та друг сім’ї Олег Самотой”, – зазначила сестра Сергія Барчука.

Також вона наголосила на тому, що вже на новому місці їх взяли у заручники. А приватну автівку її батька російські окупанти викрали.

Вже другий день рідних Надії тримають у нелюдських умовах без їжі та води. Спілкування з ними заборонено. Замість відповідей на питання, окупанти погрожують зброєю.

Нагадаємо, що російські загарбники продовжують викрадати та вивозити у невідомому напрямку працівників Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Стало відомо про нові викрадення українських атомників.

18 липня, російські військові вивезли у невідомому напрямку ще двох працівників станції. І знову – з керівного персоналу. Цього разу – заступника начальника цеху дезактивації з експлуатації та поводження з радіоактивними відходами Сергія Пихтіна та майстра цеху дезактивації Олену Рябцеву.