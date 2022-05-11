За даними українських розвідників, російські армійці зрозуміли, що не зможуть уникнути покарання за скоєні воєнні злочини в Україні, тому вимагають від свого командування засекретити їх участь в російсько-українській війні.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що російські окупанти намагаються приховати свою участь у війні, оскільки починають розуміти, що Росія програє. Російські солдати сподіваються, що засекретивши свою участь у війні, вони не понесуть покарання за скоєні воєнні злочини.

Найчастіше такі звернення поступають від армійців з повітряно-космічних військових частин РФ. Сховатись від відповідальності за вчинені злочини – вбивства мирних людей та знищену інфраструктуру – намагаються не лише солдати, які є безпосередніми виконавцями, а й ті, хто займався підготовкою до повномасштабного вторгнення в Україну.

Воєнній розвідці України вдалось ідентифікувати особи воєнних злочинців з РФ. Це військовослужбовці 277 бомбардувального авіаційного полку 303 змішаної авіаційної дивізії армії ВПС та ППО. Їхня військова частина № 77983 дислокується на аеродромі “Хурба” (Хабаровський край).

Більшість військовослужбовців цієї частини залучали до завдання ракетно-бомбових ударів по території України з білоруських аеродромів “Ліда” і “Барановичі” та російських аеродромів “Борісоглєбск” і “Маріновка”.

Щоб уникнути відповідальності за скоєні злочини окупанти вимагають у командування виждати їм фальшиві лікарняні довідки чи довідки про відпустки. Деякі льотчики вимагають документи про те, що на початок повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони нібито вже не проходили службу у зазначеній військовій частині.

ГУР МОУ опублікувало список командного та льотного складу 277 бомбардувального авіаційного полку РФ та нагадало, що за скоєні злочини проти українського народу вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності.