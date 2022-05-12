12 травня російські окупанти здійснили обстріл Запоріжжя: по місту випустили крилату ракету.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Ракету окупанти випустили по Запоріжжю сьогодні близько 12:00.

За попередніми даними унаслідок ракетного обстрілу загорілась приватна будівля.

Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.