Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.
Ракету окупанти випустили по Запоріжжю сьогодні близько 12:00.
За попередніми даними унаслідок ракетного обстрілу загорілась приватна будівля.
Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.
- Нагадаємо, у Миколаївській та Херсонській областях російські військові продовжують вести активні бойові дії на зайнятих позиціях, проте Збройні Сили України війська не дають їм просунутися.
- Також вранці 12 травня російські загарбники з ракетних систем залпового вогню обстріляли місто Зеленодольськ (Дніпропетровська область).
- Окрім цього у ніч з 11 на 12 травня російські військові обстріляли Новгород-Сіверський (Чернігівська область).